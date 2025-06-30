На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачников предупредили о штрафах за неправильное использование химикатов

РИА: неправильная обработка дачи от вредителей грозит штрафами до 20 тыс. рублей
close
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Неправильное применение пестицидов на дачных участках может обернуться для россиян штрафами до 20 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили эксперты в области права и дезинсекции.

Специалисты пояснили, что закон разрешает дачникам самостоятельно бороться с вредителями, но требует строгого соблюдения правил. Дмитрий Григориади, глава коллегии адвокатов «Григориадис групп», подчеркнул необходимость использования только разрешенных для личных хозяйств препаратов и четкого следования инструкциям.

Эксперт по дезинсекции Кирилл Савоськин предупредил, что на дачах запрещено применять профессиональные химикаты. Он посоветовал обращать внимание на маркировку: препарат должен иметь регистрационный номер и пометку о разрешении для использования в личных подсобных хозяйствах.

Юристы отметили несколько видов ответственности за нарушения: штраф 1–2 тыс. рублей за неправильное обращение с пестицидами, штраф 100–500 рублей за нарушение санитарных норм, а также штраф 3–20 тыс. рублей за обработку в водоохранных зонах.

Особое внимание эксперты уделили защите животных. Наталия Скрябина из Ассоциации юристов России напомнила о необходимости предупреждать соседей-пчеловодов перед обработкой участка.

Ранее дачников предупредили о штрафе за неправильную перевозку вещей на автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами