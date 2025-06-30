Дачников предупредили о штрафах за неправильное использование химикатов

Неправильное применение пестицидов на дачных участках может обернуться для россиян штрафами до 20 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили эксперты в области права и дезинсекции.

Специалисты пояснили, что закон разрешает дачникам самостоятельно бороться с вредителями, но требует строгого соблюдения правил. Дмитрий Григориади, глава коллегии адвокатов «Григориадис групп», подчеркнул необходимость использования только разрешенных для личных хозяйств препаратов и четкого следования инструкциям.

Эксперт по дезинсекции Кирилл Савоськин предупредил, что на дачах запрещено применять профессиональные химикаты. Он посоветовал обращать внимание на маркировку: препарат должен иметь регистрационный номер и пометку о разрешении для использования в личных подсобных хозяйствах.

Юристы отметили несколько видов ответственности за нарушения: штраф 1–2 тыс. рублей за неправильное обращение с пестицидами, штраф 100–500 рублей за нарушение санитарных норм, а также штраф 3–20 тыс. рублей за обработку в водоохранных зонах.

Особое внимание эксперты уделили защите животных. Наталия Скрябина из Ассоциации юристов России напомнила о необходимости предупреждать соседей-пчеловодов перед обработкой участка.

Ранее дачников предупредили о штрафе за неправильную перевозку вещей на автомобиле.