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Россиянам объяснили, как стресс влияет на появление болей в теле

Специалист Чижевская: стресс может вызывать боли в спине
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Сильный стресс может приводить к появлению боли в спине и тяжести в ногах, а также вызывать неприятные ощущения в суставах, поскольку психика и тело связаны между собой. Об этом kp.ru рассказала директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская.

Основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова рассказала газете «Известия», что современные условия труда, включая информационную перегрузку и высокий уровень неопределенности, все чаще приводят к эмоциональному истощению. Ключ к решению проблемы лежит в осознанном подходе к работе и жизни, отметила она.

По словам Чижевской, постоянные негативные эмоции могут снизить болевой порог.

«Говоря простым языком, повышается болевая восприимчивость, когда даже небольшая по силе боль ощущается как сильная, интенсивная. А основное проявление болезней суставов, позвоночника — периодически возникающие тупые ноющие боли. И они становятся все сильнее», — пояснила она.

Помимо этого, напряжение грозит спазмом мышц и пережатием сосудов и нервов, что отражается на состоянии суставов и позвоночника. Это может спровоцировать настоящие болезни со временем, включая остеохондроз, артроз, гипертония.

Международная группа нейробиологов до этого выявила, как именно стресс влияет на сон и память. Ключевую роль в этом процессе играют нейроны, выделяющие кортикотропин-рилизинг гормон (CRH). Они расположены в паравентрикулярном ядре гипоталамуса.

Ранее россиянам рассказали, в какое время, с точки зрения науки, лучшего всего просыпаться.

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