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Врач рассказал, почему пожилым нельзя неумеренно снижать давление

Врач Беленков: пожилым опасно неумеренно снижать давление
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Пожилым людям не стоит неумеренно снижать артериальное давление, потому что это может навредить им. Об этом kp.ru рассказал один из ведущих российских ученых и врачей-кардиологов, директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, д.м.н. Юрий Беленков.

«Сбивать давление ниже 120/80 в старшем возрасте уже небезопасно. У пожилых людей сужаются сонные артерии. Неумеренное снижение давления чревато недостатком кровоснабжения головного мозга и инсультом», — пояснил эксперт.

По его словам, слишком маленькая разница между верхним и нижним давлением не представляет опасности, однако, важно выяснить причину этого. Беленков отметил, что повышенное «нижнее» давление может сигнализировать о развитии гипертонии даже в том случае, если «верхний» показатель в норме. Врач уточнил, что речь может идти о болезнях почек или сосудов.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко до этого говорила, что одним из самых важных показателей здоровья, за которым нужно постоянно следить, является артериальное давление. По ее словам, его подъем выше отметки в 130/80 миллиметров ртутного столба может оказаться дебютом развития гипертонии.

Ранее были названы популярные пищевые добавки, вызывающие гипертонию.

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