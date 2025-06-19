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Врач рассказала, за какими показателями здоровья важно постоянно следить

Врач Романенко: за артериальным давлением важно следить постоянно
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Shutterstock

Одним из самых важных показателей здоровья, за которым нужно постоянно следить, является артериальное давление. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, его подъем выше отметки в 130/80 миллиметров ртутного столба может оказаться дебютом развития гипертонии. Кроме того, на фоне повышения давления растет нагрузка на сосуды, почки и органы-мишени, а также начинаются проблемы со зрением, предупредила врач.

Помимо этого, она посоветовала регулярно контролировать уровень холестерина с помощью комплексной липидограммы, потому что это влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Также важно следить за уровнем глюкозы в крови. Некоторые не знают о проблемах со здоровьем, пока не появятся осложнения. Если показатели сахара менее 5.6 — это норма, выше — повод изменить питание, заняться физической активностью и следить за массой тела», — добавила Романенко.

Врач также посоветовала сдать анализ на гликозилированный гемоглобин и следить за работой щитовидной железы.

Международная группа ученых из Великобритании и Финляндии до этого совершила прорыв в изучении старения, создав новый тест для оценки периода активного здоровья человека. Метод, получивший название Healthspan Proteomic Score (HPS), анализирует 86 ключевых белков в крови и с высокой точностью прогнозирует вероятность развития возрастных заболеваний.

Ранее был найден способ «предсказать» преждевременные роды по анализу крови.

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