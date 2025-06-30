Названы популярные пищевые добавки, вызывающие гипертонию

Американские ученые из Юго-Западного университета Техаса раскрыли тревожный механизм, связывающий популярные пищевые добавки с развитием гипертонии. Оказалось, что фосфаты из обработанных продуктов могут проникать в мозг и запускать опасную цепную реакцию, ведущую к стойкому повышению давления. Исследование опубликовано в научном журнале Circulation.

Фосфатные добавки (Е338-Е343, Е450-Е452) повсеместно используются в пищевой промышленности как консерванты и стабилизаторы. Они содержатся в колбасах, плавленых сырах, газировках и других продуктах длительного хранения. Современный человек потребляет их в 2-3 раза больше рекомендованной нормы, даже не подозревая об этом.

Команда обнаружила, что избыток фосфатов резко повышает уровень белка FGF23 в крови. Белок преодолевает гематоэнцефалический барьер активирует рецепторы FGFR4 в стволе мозга. Это запускает цепную реакцию, перегружая симпатическую нервную систему. Результат — устойчивое повышение давления даже в состоянии покоя.

Исследователи нашли способ блокировать этот опасный механизм. Эксперименты показали, что ингибирование рецептора FGFR4 предотвращает скачки давления. Это открывает новые перспективы для создания таргетных препаратов против гипертонии.

Ранее ученые нашли связь между ночными пробуждениями и болезнями сердца.