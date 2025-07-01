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Профессор назвала виды спорта, которые больше всего подходят женщинам

Профессор Аполихина: йога и аэробные нагрузки больше всего подходят женщинам
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Женщинам любого возраста больше всего подходят аэробные нагрузки (ходьба, плавание), йога, силовые тренировки и упражнения для мышц тазового дна (упражнения Кегеля). Об этом kp.ru рассказала профессор, заслуженный врач России, заведующий отделением эстетической гинекологии и реабилитации Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России Инна Аполихина.

По ее словам, такие упражнения будут выступать в качестве профилактики многих болезней. В частности, они положительно влияют на регуляцию гормонального баланса в организме женщин.

«Во-первых, физнагрузка помогает снизить уровень инсулина и кортизола, избыток которых может нарушать процесс овуляции. Во-вторых, достаточные, но умеренные упражнения способствуют балансу эстрогена и прогестерона, что важно для регулярного менструального цикла и фертильности», — добавила Аполихина.

Она уточнила, что на тренировки можно выделять примерно 20-25 минут в день, в том числе во время беременности, а также в пред- и менопаузе.

Доктор медицинских наук, заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Аркадий Беджанян до этого говорил, что физическая активность может снизить риск развития онкологических болезней.

Ранее врач объяснил, как вернуться к физической активности после длительного лечения.

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