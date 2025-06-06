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Врач рассказал о пользе физнагрузок в профилактике рака

Врач Беджанян: физнагрузки помогут в профилактике рака
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lzf/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность может снизить риск развития онкологических болезней. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Аркадий Беджанян.

«Точного объяснения, почему физическая активность снижает риск развития рака, на сегодня нет. Но есть несколько научных гипотез о влиянии физнагрузок на механизмы, от которых зависит возникновение и рост опухолей», — отметил эксперт.

Так, главным эффектом от физнагрузок является снижение уровня половых гормонов и инсулина. Врач пояснил, что они принимают участие в развитии и прогрессировании некоторых видов онкозаболеваний. Кроме того, спорт укрепляет иммунную систему, уменьшает воспаления, улучшает обмен желчных кислот и ускоряет выведение канцерогенов из кишечника.

Беджанян добавил, что физическая активность позволит людям не набирать лишний вес, что также помогает в профилактике рака.

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе до этого выяснили, что переход с жирной диеты на рацион с низким содержанием жиров может замедлить развитие предраковых изменений в поджелудочной железе.

Ранее врач предупредил, о чем может предупреждать вздутие живота.

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