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Волонтеры спасли косуленка

Chita.Ru: волонтеры спасли косуленка Мишу из пожара в Забайкалье
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РТК «Забайкалье»

Волонтеры спасли косуленка Мишу из пожара в Забайкалье. Об этом пишет Chita.Ru.

Животное нашли в полутора метрах от очага возгорания под Зыково. Его доставили в волонтерский центр, а затем отдали местной жительнице. Сейчас женщина откармливает Мишу молоком, а зоологи проверяют условия его содержания у нее дома. Пока вопрос о том, вернется ли косуленок к пенсионерке на постоянное жительство, не решен. Детеныш был передан в Читинский зоопарк.

До этого лесники спасли косулю, которая поскользнулась на льду Байкала и не могла встать.

Информацию о косуле на льду лесникам передали неравнодушные очевидцы. Инспекторы сразу же выехали на место и оказали животному помощь.

По словам инспекторов, за неделю они дважды выезжали по сообщениям посетителей парка о косулях в беде. Одно животное было замечено в районе поселка Большое Голоустное — но оно к моменту прибытия лесников сумело самостоятельно подняться и добраться до берега.

Ранее в Иркутской области спасли застрявшую в заборе косулю.

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