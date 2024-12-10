Застрявшую в заборе косулю спасли в Иркутской области

В Иркутской области косуля застряла в заборе и не смогла самостоятельно выбраться. Об этом сообщает Служба по охране и использованию объектов животного мира региона.

По информации службы, инцидент произошел на территории одного из садоводческих товариществ. Косуля застряла между прутьями металлического забора, и выбраться своими силами у нее не получилось. Случайные очевидцы, обнаружившие животное, сначала пытались ему помочь, но затем, испугавшись навредить, обратились за помощью к специалистам.

На место прибыли сотрудники охотнадзора и ветеринар. Они помогли освободить косулю, а затем осмотрели животное и убедились в отсутствии травм. После этого ее отпустили в естественную среду обитания.

До этого в Новосибирске помощь спасателей потребовалась молодому мужчине, который головой застрял между металлическими прутьями забора детского сада.

Ранее пожарные спасли лису, застрявшую лапой в заборе.