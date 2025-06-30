Центр «Воин» запустил проект для популяризации героизма среди молодежи

В международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» представили просветительско-патриотический проект «Воин.Кино», который стал частью летней программы «Время юных героев», сообщается на сайте центра «Воин».

Главная цель проекта — через кино познакомить молодое поколение с примерами героизма, служения и преданности родине, проявленными как в годы Великой Отечественной войны, так и в ходе специальной военной операции.

Проект представили председатель правления центра «Воин», депутат Госдумы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий и командир центра «Воин», Герой России Андраник Гаспарян. На сайте центра создан тематический раздел, где собраны документальные и художественные фильмы, сериалы о Великой Отечественной войне и СВО, а также «Золотая коллекция Мосфильма» и RT.Док. В списке представлены 33 художественных и документальных патриотических фильма.

«Патриотизм – это не просто слова. Это гордость за свою страну, ее историю, культуру и, конечно, за отечественный кинематограф, который хранит правду о подвигах нашего народа. В рамках проекта курсанты Центра «ВОИН» смотрят лучшие российские фильмы – о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла, участниках СВО. Тех, кто ежедневно доказывает свою преданность России. Мы не ограничиваемся просто показами», – рассказал Водолацкий.

По его словам, проект уже включает или будет включать встречи с создателями фильмов и ветеранами, работу киноклубов, тематические киновечера и спецпоказы, а также киноуроки в школах и колледжах. Он отметил, что курсанты центра «Воин» смотрят и обсуждают фильмы в рамках воспитательного компонента вместе с изучением государственной символики и встречами с Героями России и ветеранами. На сегодняшний день более 5,7 тыс. курсантов в 21 регионе страны посмотрели патриотические картины.

Как подчеркнул Гаспарян, первый месяц реализации проекта показал высокий интерес курсантов.

«Обязательно посмотрю вместе с курсантами один из фильмов проекта, чтобы затем обсудить с ними ключевые сюжеты и героев. На примерах из кинолент мы поговорим о героизме, о ценностях семьи и дружбы, о служении Родине - о том, что делает нас сильными и сплоченными», — сказал он.