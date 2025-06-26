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Пожилой москвич лишился 7 млн рублей, квартиры и ценных бумаг, пообщавшись с аферистами

Пенсионер из Москвы отдал мошенникам миллионы рублей, квартиру и ценные бумаги
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Shutterstock

Москвич лишился денег и квартиры после разговора с мошенниками, сообщает МВД МЕДИА.

Мошенники связались с 64-летним мужчиной и запугали его, убедив в причастности к финансированию преступности. Пенсионер поверил «сотрудникам государственных организаций», которые утверждали, что за это ему грозит уголовная ответственность, и перевел более 7 млн рублей своих сбережений.

«Мошенники продолжили обман, уговорив потерпевшего продать недвижимость и ценные бумаги. Вырученные средства он передал девушке-курьеру. Лишь спустя время мужчина осознал обман и обратился в полицию. Сыщики вышли на след посыльной и задержали ее», — сказано в публикации.

Подозреваемой оказалась 20-летняя москвичка, которая получила вознаграждение за участие в афере. Ее отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее аферисты развели мать участника СВО на 500 тысяч рублей, пообещав освободить его из плена.

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