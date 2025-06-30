На таиландском острове Пхукет буддийский монах застрелил своего коллегу в храме Ват Кхао Рунг. Об этом сообщает Bangkok Post..

По данным издания, трагедия случилась рано утром в воскресенье, 29 июня. 47-летний монах Пхра Чарыак расправился с 36-летним Пхра Наритой в туалете монастырского жилого корпуса. На теле жертвы нашли четыре огнестрельных ранения. На месте преступления полиция нашла четыре гильзы от револьвера 38 калибра и спидлоудер.

Подозреваемый пытался скрыться в своей келье, но сдался после того, как полиция окружила здание. При обыске у него изъяли заряженный револьвер и 14 патронов. На допросе монах признался в убийстве, объяснив его тем, что погибший постоянно его преследовал и издевался. По словам подозреваемого, последней каплей стало поведение жертвы в туалете ранним утром.

Издание обратило внимание, что инцидент произошел несмотря на строгие таиландские законы об оружии. Хотя граждане могут легально приобретать револьверы до 38 калибра, подобные преступления в стране случаются редко. По статистике МВД Таиланда, ежегодно от огнестрельных ранений погибает около 2,5–2,8 тысячи человек, но большинство случаев связано с бандитскими разборками.

Авторы отметили, что этот случай стал одним из немногих в последние годы, когда буддийский монах совершил настолько жестокое преступление. Местные власти начали проверку безопасности в религиозных учреждениях.

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