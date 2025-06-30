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В уральском колледже студентам показали видео с расчлененными телами

В Екатеринбурге студентам колледжа им. Ползунова показали видео с расчлененкой
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Pixabay

В одном из колледжей Екатеринбурга учащимся показали видео с расчлененными телами. Инцидент вызвал резонанс. Об этом сообщает E1.ru в своём Telegram-канале.

По информации издания, кадры погибших в военных конфликтах показали учащимся колледжа имени Ползунова во время сборов по предмету «Безопасность жизнедеятельности». Судя по записи, которую опубликовало СМИ, кадры демонстрировались в рамках информирования о навыках оказания первой помощи.

Источники издания сообщили, что видео показывали на большом экране, якобы без предупреждения. У одной из студенток произошла паническая атака.

В администрации учебного заведения заявили, что не получали обращений от студентов. Об обсуждении видео они узнали от министерства образования.

В комментариях к публикации подписчики канала разделились на два лагеря. Одни посчитали, что подобный контент может быть слишком чувствительным для подростков и его не следует показывать без предупреждения. Другие удивились столь бурной реакции учащихся.

«Неужели эти ребята фильмы ужасов никогда не смотрели и по телеку не видели крови…сразу же паническая атака», «Слабовата нынче молодежь», «Не удивлюсь, если студенты развели из этого слишком большую трагедию», — высказывались пользователи под публикацией.

Ранее сообщалось, что в Перми колледж отчислил студентов за то, что они приехали на сборы на своих машинах.

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