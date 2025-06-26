Российский колледж отчислил студентов, приехавших на военные сборы на личном авто

В Перми колледж отчислил студентов, приехавших на военные сборы на личном авто

В Перми студенты колледжа добились восстановления в образовательном учреждении после незаконного отчисления. Их права в суде защищали сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, поводом для конфликта студентов и руководства колледжа послужил инцидент в начале 2025 года. Учреждение организовало централизованное прибытие своих учащихся на военные сборы. Однако часть студентов прибыла к месту проведения сборов на личных автомобилях, что было расценено администрацией учебного заведения как нарушение порядка организации мероприятия.

После этого в колледже прошло дисциплинарное слушание, по итогам которого двоих учащихся отчислили. Они не согласились с решением руководства, а также обнаружили нарушения при проведении процедуры отчисления: их ознакомили с приказом об отчислении с нарушением установленных сроков.

К делу подключилась прокуратура. Ведомство внесло представление руководителю колледжа, который его оставил без удовлетворения. Затем прокуратура отменила через суд приказы об отчислении студентов, а также взыскала в их пользу компенсацию морального вреда.

Кроме того, образовательная организация привлечена к административной ответственности за нарушение права на образование и обязана оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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