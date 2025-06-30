Трое студентов юридического колледжа затащили девушку в комнату охраны и изнасиловали

В Индии трое студентов колледжа затащили девушку в комнату охраны и изнасиловали

В Индии правоохранительные органы расследуют случай группового изнасилования девушки в юридическом колледже Калькутты. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 25 июня. Согласно данным предварительного расследования, трое учащихся колледжа заманили девушку в комнату охраны и изнасиловали ее. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление, однако ее избили хоккейной клюшкой по голове. Насильники записывали случившееся на видео и угрожали распространить запись, если жертва не сохранит произошедшее в тайне.

Однако девушка сразу сообщила о преступлении своей семье, которая обратилась в полицию. Во время осмотра комнаты охраны правоохранители обнаружили клочки волос потерпевшей, а также следы ее крови. Подозреваемые в изнасиловании задержаны. Полиция уже обнаружила видеозапись, сделанную одним из подозреваемых, а также изъяла у них одежду, которую направили на ДНК-экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Индии группа мужчин взяла 19-летнюю девушку в плен и в течение недели насиловала ее.