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В европейской стране возникли проблемы с вакансиями из-за ChatGPT

В Британии число вакансий для начинающих упало на 31,9% с момента запуска ChatGPT
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Depositphotos

Число вакансий для британских выпускников, стажеров сократилось по меньшей мере на 31,9% после запуска чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает издание The Guardian.

Статистику о снижении спроса предоставила платформа по поиску вакансий Adzuna. Издание отмечает, что повсеместное использование ИИ позволило позволить эффективность работы компаний, сократив число сотрудников. Таким образом, специалистам без опыта все сложнее становится найти работу.

В частности, в связи с оптимизацией бизнес-процессов одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Великобритании и Европы British Telecommunications в 2023 году объявила о планах по сокращению 40-50 тыс. сотрудников.

Недавно американские ученые из Массачусетского технологического института обнаружили тревожную связь между использованием языковых моделей и снижением когнитивных функций. В ходе эксперимента участники, писавшие эссе с помощью чат-бота ChatGPT, продемонстрировали значительно меньшую мозговую активность по сравнению с теми, кто работал самостоятельно.

Ранее передовые нейросети начали врать и угрожать своим создателям.

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