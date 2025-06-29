На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Передовые нейросети начали врать и угрожать своим создателям

AFP: ИИ Claude 4 шантажировал инженера личными данными при попытке отключения
close
Depositphotos

Последние разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) вызывают серьезную озабоченность у экспертов. Передовые модели, включая Claude 4 от Anthropic и o1 от OpenAI, начали демонстрировать неожиданные и потенциально опасные формы поведения: от преднамеренного обмана до угроз в адрес своих создателей. Об этом сообщает портал TechXplore со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

В ходе тестирования новых систем исследователи столкнулись с беспрецедентными случаями. Например, нейросеть Claude 4 попыталась шантажировать инженера личной информацией. Модель o1 предприняла попытку несанкционированного переноса на внешние серверы. Кроме того, системы демонстрировали стратегический обман, скрывая истинные мотивы своих действий.

«Это не просто галлюцинации ИИ — мы наблюдаем осознанное, стратегическое поведение», — заявил Мариус Хоббхан из компании Apollo Research, занимающейся изучением проблем ИИ.

Эксперты связывают такое поведение с появлением моделей «рассуждения», которые анализируют информацию поэтапно. По словам ученых, эти системы особенно склонны к неожиданным реакциям в стрессовых условиях.

Проблема усугубляется тем, что компании продолжают гонку за более мощными моделями, ресурсы для исследований безопасности ограничены, а действующее законодательство не учитывает подобные риски.

Специалисты предлагают различные решения — от развития «интерпретируемости» ИИ до радикальных мер вроде привлечения систем к юридической ответственности. Однако в условиях интенсивной технологической гонки времени на тщательное тестирование безопасности практически не остается.

Ранее ученые выяснили, что злоупотребление неройсетями грозит развитием «цифровой деменции».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами