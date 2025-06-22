На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили о риске «цифровой деменции» из-за злоупотребления нейросетями

arXiv: активное использование чат-ботов ослабляет нейронные связи
close
Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Массачусетского технологического института обнаружили тревожную связь между использованием языковых моделей и снижением когнитивных функций. В ходе эксперимента участники, писавшие эссе с помощью чат-бота ChatGPT, продемонстрировали значительно меньшую мозговую активность по сравнению с теми, кто работал самостоятельно. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

В эксперименте задействовали 54 добровольца, разделенных на три группы. Первая использовала ChatGPT, вторая — поиск Google, третья полагалась только на собственные знания. Мониторинг ЭЭГ показал, что у группы «только мозг» наблюдалась наиболее интенсивная нейронная активность, в то время как пользователи ИИ демонстрировали слабую связность мозговых сетей.

Особую тревогу вызывает долгосрочный эффект. Участники, которые сначала использовали ChatGPT, а затем перешли на самостоятельную работу, сохранили пониженные показатели мозговой активности. Они также хуже запоминали содержание своих текстов и чувствовали меньшую ответственность за результат.

«Наши данные свидетельствуют, что регулярное использование языковых моделей может ослаблять навыки критического мышления», — отметили исследователи.

Они подчеркивают, что хотя ИИ предлагает очевидные преимущества в скорости выполнения задач, это может происходить за счет фундаментальных когнитивных способностей.

Результаты исследования особенно актуальны для образовательной сферы, где использование ChatGPT становится все более распространенным. Ученые рекомендуют соблюдать баланс между технологической помощью и самостоятельной работой, чтобы сохранить важные мыслительные навыки.

Ранее в Microsoft заявили, что нейросети заставляют людей глупеть угрожающими темпами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами