Ученые предупредили о риске «цифровой деменции» из-за злоупотребления нейросетями

Американские ученые из Массачусетского технологического института обнаружили тревожную связь между использованием языковых моделей и снижением когнитивных функций. В ходе эксперимента участники, писавшие эссе с помощью чат-бота ChatGPT, продемонстрировали значительно меньшую мозговую активность по сравнению с теми, кто работал самостоятельно. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

В эксперименте задействовали 54 добровольца, разделенных на три группы. Первая использовала ChatGPT, вторая — поиск Google, третья полагалась только на собственные знания. Мониторинг ЭЭГ показал, что у группы «только мозг» наблюдалась наиболее интенсивная нейронная активность, в то время как пользователи ИИ демонстрировали слабую связность мозговых сетей.

Особую тревогу вызывает долгосрочный эффект. Участники, которые сначала использовали ChatGPT, а затем перешли на самостоятельную работу, сохранили пониженные показатели мозговой активности. Они также хуже запоминали содержание своих текстов и чувствовали меньшую ответственность за результат.

«Наши данные свидетельствуют, что регулярное использование языковых моделей может ослаблять навыки критического мышления», — отметили исследователи.

Они подчеркивают, что хотя ИИ предлагает очевидные преимущества в скорости выполнения задач, это может происходить за счет фундаментальных когнитивных способностей.

Результаты исследования особенно актуальны для образовательной сферы, где использование ChatGPT становится все более распространенным. Ученые рекомендуют соблюдать баланс между технологической помощью и самостоятельной работой, чтобы сохранить важные мыслительные навыки.

Ранее в Microsoft заявили, что нейросети заставляют людей глупеть угрожающими темпами.