В Гидрометцентре сообщили об ожидаемых почти по всей стране интенсивных осадках

Вильфанд: почти по всей территории России прогнозируются обильные осадки

Практически на всей территории России в ближайшие дни будут идти сильные дожди. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что 30 июня и 1 июля на Северном Кавказе прогнозируются ливни, град, грозы и ветер до 25 м/с. На реках Краснодарского края ожидается подъем уровня воды.

Обильные осадки прогнозируются и в Центральном федеральном округе. Так, в Москве и Московской области местами возможен сильный дождь и ветер.

Ливневые дожди и грозы пройдут в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке. В Туве будет наблюдаться необычная ситуация — в одних местах республики из-за сильных дождей поднимется уровень рек, в других из-за сильного ветра могут возникнуть пылевые бури.

29 июня сообщалось, что ливни и град оставили без света десятки населенных пунктов в Псковской области.

В Приморье из-за непогоды без электричества остались около 7,5 тысячи человек. Энергетики зафиксировали нарушение работы электрооборудования в Лазовском районе Приморского края. Без электроснабжения остались все потребители района.

Ранее в Приморье дождями смыло насыпной мост.