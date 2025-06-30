На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре сообщили об ожидаемых почти по всей стране интенсивных осадках

Вильфанд: почти по всей территории России прогнозируются обильные осадки
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Практически на всей территории России в ближайшие дни будут идти сильные дожди. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что 30 июня и 1 июля на Северном Кавказе прогнозируются ливни, град, грозы и ветер до 25 м/с. На реках Краснодарского края ожидается подъем уровня воды.

Обильные осадки прогнозируются и в Центральном федеральном округе. Так, в Москве и Московской области местами возможен сильный дождь и ветер.

Ливневые дожди и грозы пройдут в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке. В Туве будет наблюдаться необычная ситуация — в одних местах республики из-за сильных дождей поднимется уровень рек, в других из-за сильного ветра могут возникнуть пылевые бури.

29 июня сообщалось, что ливни и град оставили без света десятки населенных пунктов в Псковской области.

В Приморье из-за непогоды без электричества остались около 7,5 тысячи человек. Энергетики зафиксировали нарушение работы электрооборудования в Лазовском районе Приморского края. Без электроснабжения остались все потребители района.

Ранее в Приморье дождями смыло насыпной мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами