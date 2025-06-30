Вьетнамская студентка умерла после выдавливания прыщей

HHT: во Вьетнаме студентка выдавила прыщи, приняла лекарство и умерла

Во вьетнамском Ханое 15-летняя студентка умерла после выдавливания прыщей. Об этом сообщает HHT.

Известно, что после выдавливания прыщей она применяла лекарства из неизвестных ингредиентов.

Как сообщили в местной больнице, пациентку доставили в медучреждение в критическом состоянии с симптомами тяжелой инфекции, септического шока.

Возбудителем стал золотистый стафилококк, который проник в организм через воспаленные прыщи на лице. Девушка умерла от тяжелого септического шока.

Недавно дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова рассказала, что обычный прыщ может оказаться раковым образованием. Симптомы злокачественного образования могут варьироваться от прыщика, который долго не проходит, до обширного образования, а на начальных этапах и вовсе не имеют очевидных признаков.

Ранее врач рассказала, как отличить акне от похожих прыщей, появившихся по другим причинам.