На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вьетнамская студентка умерла после выдавливания прыщей

HHT: во Вьетнаме студентка выдавила прыщи, приняла лекарство и умерла
close
Shutterstock

Во вьетнамском Ханое 15-летняя студентка умерла после выдавливания прыщей. Об этом сообщает HHT.

Известно, что после выдавливания прыщей она применяла лекарства из неизвестных ингредиентов.

Как сообщили в местной больнице, пациентку доставили в медучреждение в критическом состоянии с симптомами тяжелой инфекции, септического шока.

Возбудителем стал золотистый стафилококк, который проник в организм через воспаленные прыщи на лице. Девушка умерла от тяжелого септического шока.

Недавно дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова рассказала, что обычный прыщ может оказаться раковым образованием. Симптомы злокачественного образования могут варьироваться от прыщика, который долго не проходит, до обширного образования, а на начальных этапах и вовсе не имеют очевидных признаков.

Ранее врач рассказала, как отличить акне от похожих прыщей, появившихся по другим причинам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами