Россиян предупредили, как обычный прыщ может оказаться раковым образованием

Врач Ахметова: часто рак кожи может быть обычным прыщом, который не проходит

На ранних стадиях рак кожи легко принять за другие заболевания. Симптомы злокачественного образования могут варьироваться от прыщика, который долго не проходит, до обширного образования, а на начальных этапах и вовсе не имеют очевидных признаков. По этой причине онкологическая опухоль нередко остается незамеченной до тех пор, пока не разрастется, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова.

«Зачастую рак кожи может выглядеть как другие виды доброкачественных кожных образований, поэтому важно следить за изменениями на теле и их динамикой. Не стоит игнорировать симптомы, если образование на коже стало асимметричным, поменяло цвет, структуру, длительно не проходит, кровоточит, увеличивается или на поверхности появляются корочки, рубцы», — объяснила она.

Особое внимание нужно уделять родинкам: помимо перечисленных изменений, на возможные проблемы указывает потеря волосяного покрова, неравномерность окраски, жжение и кровоточивость, изменение рельефа, а также травматизация.

Заболевание может быть спровоцировано воздействием ультрафиолетового или ионизирующего излучения на кожу. К неочевидным возможным факторам относятся ожоги кожных тканей и контакт с канцерогенами. Кроме того, рак кожи диагностируют у генетически предрасположенных людей и в пожилом возрасте.

При наличии подозрительных изменений на коже необходимо незамедлительно обратиться к дерматологу и онкологу для постановки диагноза и начала своевременного лечения. Ранняя диагностика снизит риск осложнений.

«Стоит отметить, что в наше время данная проблема имеется у миллионов людей по всему миру. В последние годы наблюдается рост выявленных случаев заболеваний злокачественными новообразованиями кожи: по разным источникам в общей онкологической структуре количество страдающих от рака кожи населения составляет от 10 до 14%», — резюмировала врач.

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