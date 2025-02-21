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Россиян предупредили, как обычный прыщ может оказаться раковым образованием

Врач Ахметова: часто рак кожи может быть обычным прыщом, который не проходит
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Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

На ранних стадиях рак кожи легко принять за другие заболевания. Симптомы злокачественного образования могут варьироваться от прыщика, который долго не проходит, до обширного образования, а на начальных этапах и вовсе не имеют очевидных признаков. По этой причине онкологическая опухоль нередко остается незамеченной до тех пор, пока не разрастется, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова.

«Зачастую рак кожи может выглядеть как другие виды доброкачественных кожных образований, поэтому важно следить за изменениями на теле и их динамикой. Не стоит игнорировать симптомы, если образование на коже стало асимметричным, поменяло цвет, структуру, длительно не проходит, кровоточит, увеличивается или на поверхности появляются корочки, рубцы», — объяснила она.

Особое внимание нужно уделять родинкам: помимо перечисленных изменений, на возможные проблемы указывает потеря волосяного покрова, неравномерность окраски, жжение и кровоточивость, изменение рельефа, а также травматизация.

Заболевание может быть спровоцировано воздействием ультрафиолетового или ионизирующего излучения на кожу. К неочевидным возможным факторам относятся ожоги кожных тканей и контакт с канцерогенами. Кроме того, рак кожи диагностируют у генетически предрасположенных людей и в пожилом возрасте.

При наличии подозрительных изменений на коже необходимо незамедлительно обратиться к дерматологу и онкологу для постановки диагноза и начала своевременного лечения. Ранняя диагностика снизит риск осложнений.

«Стоит отметить, что в наше время данная проблема имеется у миллионов людей по всему миру. В последние годы наблюдается рост выявленных случаев заболеваний злокачественными новообразованиями кожи: по разным источникам в общей онкологической структуре количество страдающих от рака кожи населения составляет от 10 до 14%», — резюмировала врач.

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