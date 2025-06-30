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Эксперт: большинство утечек персональных данных происходят из-за внешних атак

IT-эксперт Русов: 80% утечек персональных данных происходят из-за внешних атак
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Depositphotos

Порядка 80% утечек персональной информации происходят из-за внешних атак на компании. Об этом в беседе с НСН сообщил тестировщик программного обеспечения, блогер Артем Русов. Однако, по его словам, не исключены варианты, когда злоумышленники получают информацию лично от сотрудников.

«Что касается внутренних ошибок, то это культура безопасности самой компании. Обычно у больших компаний все хорошо с безопасностью, однако мы все равно видим новости об утечках данных даже у гигантов. У маленьких компаний, которые тоже работают с персональными данными, не всегда есть возможность уделять время безопасности», — отметил эксперт.

Согласно прогнозам экспертов Президентской академии (РАНХиГС), во второй половине 2025 года ожидается рост числа мошеннических схем.

По словам представителя РАНХиГС, злоумышленники начнут эксплуатировать проблематику противодействия государства мошенникам.

Например, будет использоваться схема «Единый агрегатор госуслуг», которая рассчитана на то, что жертвы слышали о принятом законе о запрете госорганам использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с гражданами, но не знают его суть.

Ранее россиян предупредили о готовящейся волне фишинга.

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