На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток частично потерял зрение из-за попадания в глаз шарика для страйкбола

В Красноярске школьник едва не ослеп после игры в страйкбол
close
Shutterstock

В Красноярске подросток едва не ослеп после похода на страйкбол, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

После несчастного случая, в результате которого пострадал несовершеннолетний, в отношении организатора страйкбольных игр в клубе «Арена» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Согласно материалам дела, Сергей Ростовщиков не проверил безопасность выдаваемого клиентам оборудования (лицевых масок), не обеспечив безопасность их жизни и здоровья. Во время игры один из посетителей получил удар шаром из страйкбольного привода в маску, что привело к частичной потере зрения.

«От удара шар раскололся и через сетчатые прутья маски попал в правый глаз Г., от чего последний потерял зрение до 0,100, тем самым ему причинен средней тяжести вред здоровью», — говорится в сообщении.

Владельца бизнеса признали виновным и приговорили к 240 часам обязательных работ.

Ранее юная россиянка получила перелом позвоночника во время гонок на картинге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами