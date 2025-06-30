Российский подросток частично потерял зрение из-за попадания в глаз шарика для страйкбола

В Красноярске школьник едва не ослеп после игры в страйкбол

В Красноярске подросток едва не ослеп после похода на страйкбол, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

После несчастного случая, в результате которого пострадал несовершеннолетний, в отношении организатора страйкбольных игр в клубе «Арена» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Согласно материалам дела, Сергей Ростовщиков не проверил безопасность выдаваемого клиентам оборудования (лицевых масок), не обеспечив безопасность их жизни и здоровья. Во время игры один из посетителей получил удар шаром из страйкбольного привода в маску, что привело к частичной потере зрения.

«От удара шар раскололся и через сетчатые прутья маски попал в правый глаз Г., от чего последний потерял зрение до 0,100, тем самым ему причинен средней тяжести вред здоровью», — говорится в сообщении.

Владельца бизнеса признали виновным и приговорили к 240 часам обязательных работ.

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