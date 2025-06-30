Россиянам объяснили, как самостоятельно разработать правильный режим питания

Рацион питания влияет не только на самочувствие, но и на работоспособность и долголетие. Разработать правильный, здоровый режим питания можно самостоятельно, но для этого важно опираться на несколько правил, в том числе учитывать, что в основе рациона должен лежать баланс воды и макронутриентов, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Начинать нужно с составления графика питания, так как есть нужно примерно в одно и то же время каждый день – это помогает настроить циркадные ритмы, работу пищеварительной системы, стабилизировать выработку гормонов. Также это основное правило предотвращения резких колебаний сахара в крови, и, как следствие, предотвращение переедания.

Водный баланс крайне важен для здорового рациона и усвоения питательных веществ, причем очень часто жажду организм принимает за голод, провоцируя человека на перекусы. Пить воду необходимо в течение всего дня, во время и после еды. Снизить количество потребляемой воды эксперты советуют непосредственно перед приемом пищи, так как она снижает концентрацию желудочного сока.

Баланс макронутриентов – это основа здорового режима, поэтому каждый прием пищи должен сочетать три вида ключевых макронутриентов: белки, полезные жиры и сложные углеводы. При таком сбалансированном подходе человек поддерживает стабильный уровень сахара в крови, предотвращает резкие спады и подъемы энергии, приступы голода. Кроме того, организм получает все необходимые питательные вещества.

Составлять рацион необходимо из цельных продуктов, которые минимально подверглись обработке. В них больше клетчатки, за счет чего они надолго утоляют голод, а также меньше пустых калорий, избыточной соли, добавленных сахаров и вредных жиров. Специалисты рекомендуют постараться отказаться от продуктов глубокой промышленной переработки.

При этом подчеркивается, что для всех людей нет единой формулы идеального здорового режима питания, который подходил бы всем – важен индивидуальный подход и личные предпочтения.

До этого врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что предотвратить переедание и злоупотреблении е вредными продуктами можно, если заранее выделить время для завтрака, обеда и ужина и не пропускать их. Чтобы не переедать, стоит придерживаться дробного питания — употреблять пищу 5–6 раз в день. Главное правило — не оставлять в поле зрения вредные снеки, а конфеты, печенье и чипсы лучше заменить на что-то полезное: орехи, сухофрукты, помидоры черри или яблоки.

Ранее врач объяснила, как перестроить питание летом.