Россиянам дали советы, как не набрать лишний вес на удаленке

На удаленной работе часто возникает искушение полакомиться чем-то вкусненьким, что повышает риск набрать лишний вес. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина в интервью РИАМО дала советы, как сохранить фигуру, работая на дому.

Специалист рекомендует заранее выделить время для завтрака, обеда и ужина и не пропускать их. Чтобы не переедать, стоит придерживаться дробного питания — употреблять пищу 5–6 раз в день.

«Главное правило — не оставлять в поле зрения вредные снеки. Конфеты, печенье и чипсы лучше заменить на что-то полезное: орехи, сухофрукты, помидоры черри или яблоки. А еще стараться добавлять в каждый прием пищи белки — они дольше перевариваются и помогают избежать резких скачков сахара в крови», — сказала Сережина.

Она также посоветовала пить достаточное количество воды и не пренебрегать физической активностью. По ее словам, даже простая зарядка, растяжка или короткие прогулки помогут улучшить самочувствие.

Недавно японские ученые из Университета Цукубы обнаружили, что ароматические ванны с эфирными маслами могут значительно улучшить физическое и психическое состояние дистанционно работающих сотрудников.

Эксперты изучили влияние ароматических ванн с эфирными маслами на настроение, качество сна, когнитивные функции и производительность труда. В эксперименте приняли участие 30 удаленных сотрудников.

Результаты показали, что уже через 10 минут после принятия ванны у участников значительно улучшалось настроение, повышались уровни активности, стабильности и комфорта.

Ранее россиянам рассказали о самых востребованных специалистах на удаленке.