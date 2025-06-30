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«Наврали»: очевидец — о горящем здании рядом с местом взрыва в Перово

Взрыв котельной в московском Перово не затронул соседнюю гостиницу
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Прокуратура Москвы

В результате взрыва на улице Плеханова в московском Перово сгорела мобильная котельная, рассказал «Газете.Ru» очевидец, который работает в соседнем здании. Гостиницу, у стены которой стоял контейнер, пожар не затронул.

«Котельная взорвалась рядом, мобильная котельная, прицеп. Уже потушили. [Что другие здания горели] — наврали», — сообщил очевидец.

По его словам, здания рядом (гостиницу и торговый центр) пожар не затронул, сгорел только морской контейнер. Возгорание уже потушили, на работают оперативные службы, добавил мужчина.

О пожаре около дома №17 на улице Плеханова стало известно днем 30 июня — взрыв произошел на парковке между зданиями торгового центра «Золотой век» и гостиницы «Перово плаза». По информации Telegram-канала SHOT, пожар потушили на площади в 15 кв метров. Как писала Bazа, пожар мог затронуть соседнее здание.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае дети играли со спичками и спалили баню и два сарая.

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