В Рубцовске дети играли со спичками и спалили баню и два сарая

В Алтайском крае дети сожгли баню и постройки, играя с огнем

В Рубцовске детская шалость стала причиной крупного пожара, из-за игр со спичками сгорели баня и два сарая. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Подворье на одном из частных участков в Рубцовске загорелось 27 июня. Огнь быстро охватил баню и две хозяйственные постройки. Чтобы потушить пожар, пришлось задействовать три автоцистерны, 12 спасателей, и одно звено газодымозащитной службы.

Выяснилось, что причиной возгорания стала детская шалость — несовершеннолетние играли со спичками и устроили пожар. Пострадавших нет.

До этого в Калининграде школьница попала в реанимацию после игры с зажигалкой, на ней вспыхнула одежда. Мать заметила пламя и бросилась к дочери. Она сумела сбить огонь, оказала первую помощь и вызвала врачей. Пострадавшая госпитализирована с ожогами в отделение реанимации, у ребенка обожжено 35% тела, девочка находится в состоянии комы.

Ранее подросток загорелся при попытке сжечь мусор в ведре.