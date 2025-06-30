«Вряд ли поедешь»: в сети завирусилось видео с роем пчел, облепившим велосипед мужчины

В Минске рой пчел захватил велосипед мужчины, это сняли на видео

В сети распространился ролик, на котором мужчина осматривает свой велосипед, захваченный роем пчел. На видео обратило внимание издание «Подъем».

По информации СМИ, запись была сделана на парковке в Минске. На ней мужчина кружит вокруг своего велосипеда, руль и раму которого полностью облепили пчелы. Закадровый голос со смехом произносит: «Не, мужик, сегодня ты вряд ли поедешь». Затем комментатор предлагает «счастливчику» воспользоваться арендованным транспортным средством.

Председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев в беседе с журналистами пояснил, что в этой ситуации нет ничего необычного.

«На этот велосипед привился рой, который вылетел, по всей видимости, из улья. Ну понравилось им это место, вот они здесь временно закрепились. Следующим этапом они должны перелететь уже на свое постоянное место жительства, когда разведчики найдут, куда им лететь», — рассказал эксперт.

По словам пчеловода, такое «прикрепление» может длиться около суток, после чего рой снимется и отправится на место жительства, о котором разузнали «разведчики».

Также Михеев отметил, что рой может забрать в улей любой пчеловод, и подчеркнул, что «рой в таком состоянии, как правило, не опасен, если умеючи его снимать».

Ранее в Испании водитель выпустил пчел на полицейских, чтобы отомстить за штраф.