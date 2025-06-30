Задержанный на полтора суток рейс из Москвы в Хургаду должен вылететь 30 июня

Египетская авиакомпания Egypt Air планирует выполнить задержанный рейс из Москвы в Хургаду 30 июня в 21:00 (мск). Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Причина длительной задержки — необходимость устранения технической неисправности самолета и соблюдение режима отдыха экипажа. Безопасность полетов — это приоритет!» — написал он.

Кореняко отметил, что Минтранс и Росавиация в данный момент находятся на связи с перевозчиком и туркомпанией FUN&SUN, которая заказала рейс. Туристам оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил, в том числе предоставление питания и напитков, организацию размещения пассажиров в гостинице.

Самолет с 289 пассажирами должен был отправиться в Египет в 1:15 (мск) 29 июня. У выхода на посадку стало известно, что рейс переносится. Сначала представители компании не давали никаких объяснений, но потом сообщили, что рейс запланирован на 17:00, а позднее был перенесен еще на три часа — на 20:00.

Ранее сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне.