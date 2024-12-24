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В Подмосковье в квартире плачущего младенца нашли рядом с телами его родителей

В Подмосковье младенец провел сутки около тел родителей
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Подмосковье правоохранители выясняют обстоятельства смерти супругов, которых нашли в их квартире вместе с живым пятимесячным младенцем. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Мисайлово. По данным издания, накануне произошедшего пара перестала отвечать на звонки, поэтому мать женщины попросила сестру, которая живет в Москве, проверить семью.

На месте выяснилось, что соседи вызвали полицию, так как в квартире долго плакал ребенок. Когда родственница открыла дверь, полицейские нашли тела отца и матери, их ребенок плакал в спальне.

По предварительной информации, взрослые члены семьи отравились неизвестным веществом. Как рассказали соседи, за несколько дней до инцидента к супругам приходил друг, спустя день он умер от отравления.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Младенец находится в больнице. Его дядя находится в Москве, чтобы оформить документы и стать опекуном племянника.

По словам родственников, пара не употребляла запрещенные вещества и выпивала только по праздникам. Ребенок был желанным. Помимо этого младенца, у матери семьи есть шестилетняя дочь, которая живет в Дагестане.

Ранее в Забайкалье нашли новорожденного, брошенного матерью в туалете.

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