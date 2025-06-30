Женщина получила переломы пальцев ног из-за давки на акции в магазине

В Турции женщине сломали пальцы ног во время давки из-за распродажи

В Турции женщина оказалась на больничной койке после неудачного похода на распродажу, сообщает газета Habertürk.

Давка произошла 29 июня в магазине в стамбульском районе Башакшехир. Владельцы торговой точки запустили акцию «Любой товар за 100 лир», которая привлекла толпы людей. Они долго стояли у дверей, ожидая открытия магазина, поэтому когда им позволили зайти, началась сильная давка.

Некоторые из покупателей упали в обморок, другие получили травмы, третьи потеряли в толпе своих детей. Во время давки одной из женщин сломали несколько пальцев на ноге. В результате ей пришлось наложить гипс. Удалось ли женщине сделать запланированные покупки, не уточняется.

«Я зашла здоровой, а вернулась инвалидом», — пожаловалась пострадавшая.

В мае этого года жители Удмуртии устроили столпотворение из-за раздачи каши из «Поезда Победы». При этом власти Сарапула опровергли наличие серьезных инцидентов, назвав произошедшее «единичной эмоциональной реакцией» одной женщины. В администрации подчеркнули, что мероприятие по раздаче каши прошло успешно, привлекая большое количество людей.

Ранее дагестанскому магазину пришлось раздать вещи бесплатно из-за начавшейся на распродаже давки.