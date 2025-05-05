В Удмуртии произошла давка при раздаче каши из «Поезда Победы»

Раздача бесплатной каши из «Поезда Победы» в Сарапуле (Удмуртия) вызвала давку, которая попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Инцидент произошел в городе Сарапул 1 мая. Автор видео предположила, что жители города «оголодали».
При этом власти Сарапула опровергли наличие серьезных инцидентов, назвав произошедшее «единичной эмоциональной реакцией» одной женщины. В администрации подчеркнули, что мероприятие по раздаче каши прошло успешно, привлекая большое количество людей.
«Это было великолепное мероприятие. Давайте не будем его омрачать из-за эмоционально неуравновешенной одной девушки», — отметили в администрации.
До этого сообщалось, что в Башкирии мужчины подрались во время встречи поезда «Победы Победы».
Мемориальный «Поезд Победы», запущенный в честь 80-летия Победы Горьковской железной дорогой, продолжает свой маршрут. Завершение маршрута запланировано на 6 мая.
Ранее в Дагестане магазину пришлось раздать вещи бесплатно из-за начавшейся на распродаже давки.