В Дагестане магазину пришлось раздать вещи бесплатно из-за начавшейся на распродаже давки

Жители Кизляра устроили давку во время распродажи в магазине одежды, пишет «Сапа Кавказ».

Бутик Sport Center анонсировал на 4 мая щедрую акцию — 99 рублей за любой товар из мужского отдела. Скидки привлекли так много желающих, что все закончились давкой и погромом.

Хозяин торговой точки Ильяс Магомедов отметил, что магазин не был готов к такому наплыву клиентов. Теперь вместо прибыли ему придется подсчитывать ущерб от погрома.

«Толпа неконтролируемая, практически все разнесли. Мы даже вещи бесплатно уже отдали, чтобы люди просто вышли. Женщины и дети были, мы им сказали: «Просто бесплатно забирайте и уходите». Чтобы эта давка закончилась», — рассказал бизнесмен.

Ранее перед концертом Анны Asti произошла давка из-за «проблемных билетов».