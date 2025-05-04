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В Дагестане магазину пришлось раздать вещи бесплатно из-за начавшейся на распродаже давки

Магазин в Дагестане анонсировал щедрую акцию и раздал вещи бесплатно из-за давки
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жители Кизляра устроили давку во время распродажи в магазине одежды, пишет «Сапа Кавказ».

Бутик Sport Center анонсировал на 4 мая щедрую акцию — 99 рублей за любой товар из мужского отдела. Скидки привлекли так много желающих, что все закончились давкой и погромом.

Хозяин торговой точки Ильяс Магомедов отметил, что магазин не был готов к такому наплыву клиентов. Теперь вместо прибыли ему придется подсчитывать ущерб от погрома.

«Толпа неконтролируемая, практически все разнесли. Мы даже вещи бесплатно уже отдали, чтобы люди просто вышли. Женщины и дети были, мы им сказали: «Просто бесплатно забирайте и уходите». Чтобы эта давка закончилась», — рассказал бизнесмен.

Ранее перед концертом Анны Asti произошла давка из-за «проблемных билетов».

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