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Семьи военнослужащих начали получать вирусные рассылки

Москалькова предупредила о вирусной рассылке семьям российских военнослужащих
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Семьям российских военнослужащих рассылают вирусные файлы от фиктивного аккаунта «Комитета Красного Креста». Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Отличительная особенность опасных файлов — формат .apk, который позволяет преступникам запустить на гаджете стороннюю программу и получить доступ к персональным данным человека, открывшего файл.

Омбудсмен предупредила, что, если в конце названия документа стоит .apk, то это вирусный файл.

Москалькова предупредила, что файлы могут носить название, которое заинтересует родных военнослужащих, например «Список военнопленных», «Приложение Красного Креста», «Фотоальбомы пленных», но открывать их нельзя.

В начале июня сообщалось, что в Калининградской области задержали организованную группу из шести человек, в том числе адвоката, подозреваемых в вымогательстве денег, автомобилей и недвижимости у военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее во Владимирской области аферисты выманили у матери бойца СВО более 10 млн рублей.

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