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В России резко выросло число случаев внебольничной пневмонии из-за микоплазмоза

«Ведомости»: в России вдвое выросла заболеваемость внебольничной пневмонией
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Depositphotos

В России вдвое выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. Об этом сообщается в государственном докладе Роспотребнадзора за 2024 год.

В то время как среднемноголетний показатель (СМП) заболеваемости внебольничной пневмонией составляет 416,7 случая на 100 тыс. человек, в то время как в 2024 году он возрос до 866,62 случаев на 100 тыс. жителей. Отмечается, что еще в 2023 году этот показатель составлял 498,02 случая. Сильнее всего заболеваемость внебольничной пневмонией выросла среди детей, преимущественно в возрасте до двух лет. Причиной такой динамики называют всплеск числа заражений микоплазмозом. В Роспотребнадзоре отметили, что подобные всплески имеют место каждые пять лет.

До этого в Тольяттинском государственном университете (ТГУ) рассказали, что форма носа влияет на тяжесть протекания пневмонии и других болезней дыхательных путей. Отмечается, что возрастное утоньшение слизистой носа связано с увеличением тяжести протекания ОРВИ.

Ранее мужчина попал в больницу с грибковой пневмонией из-за привычки ежедневно нюхать грязные носки.

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