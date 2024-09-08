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На российском курорте туристы выкатили из моря мину

На побережье Сочи вынесло морскую мину

На побережье Черного моря в Сочи выбросило морскую мину. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Канал опубликовал видеоролик, на котором показано, как туристы доставали снаряд из воды. На кадрах видно, что несколько мужчин в плавках выкатывают круглый шипованный предмет на пляж.

По данным канала, находка может быть одной из дрейфующих украинских мин.

Подробности произошедшего и дальнейшая ситуация с миной не уточняется.

В конце августа к пирсу яхт-клуба в Севастополе прибило беспилотник. Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, летательный аппарат подавили силы радиоэлектронной борьбы и он упал в акваторию во время одной из атак украинской армии на город.

Позже Развожаев опубликовал видео процесса планового уничтожения беспилотника, во время осмотра которого взрывотехники обнаружили неразорвавшийся боезаряд. Из-за него перевозка найденного дрона была опасна. Экстренные службы приняли решение уничтожить беспилотник на месте его обнаружения.

Ранее в Турции закрывали пляж из-за украинской мины.

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