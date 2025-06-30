Россияне стали чаще ездить летом за границу

Турция стала самым популярным направлением у туристов из России в июле 2025 года – доля купленных туда туров составляет 35%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные статистики системы подбора и агрегатора пакетных туров «Слетать.ру».

«В общем объеме фактически проданных туров на июль 2025 года безусловно лидирует Турция с долей в 35%. Россия с долей 18,4% от всех продаж туров – на втором месте, Египет занимает третью строчку рейтинга (у него только 15,4%). На четвертом месте Абхазия с 8,1%. Замыкают июльскую пятерку самых популярных у россиян направлений отдыха Вьетнам и Таиланд, неожиданно поделившие пятое место с одинаковыми долями в продажах – по 4,6%. Также в ТОП-10 самых востребованных направлений отдыха в июле этого года вошли ОАЭ (3,6% всех проданных туров), Мальдивы (2,3%), Китай (2,1%) и Куба (0,8%)», — сообщили в организации.

В АТОР отметили, что год назад в это же время первое место в объеме реализованных туров было у России – 56%, а Турция занимала лишь второе место с 24% от всех продаж. Доля купленных путевок в Египет выросла более чем вдвое по сравнению с 2024 годом, в Абхазию – на треть. В организации подчеркнули, что популярность туров по России уменьшилась из-за ситуации с закрытыми пляжами в Анапе и общей стагнацией продаж туров в Краснодарский край.

Кроме того, в Ассоциации отмечают рост поискового интереса россиян к «немассовым» направлениям.

«Самое заметное падение доли в поисках – у России (на четверть). Гораздо меньше, но все же потеряли в поисковом интересе Турция, чуть больше – ОАЭ, Таиланд. Совсем немного выросла доля интереса к летнему Египту. Если сравнивать долю ТОП-5 самых массовых направлений отдыха (Турция, Египет, Россия, ОАЭ, Таиланд) в поисках туров в этом и прошлом июле, видно, что она за год сократилась с 85% до 79%. Зато растет поисковый интерес к летним направлениям отдыха вне ТОП-5, «немассовым». Самый большой рост доли поисков за год – у Вьетнама (в 3 раза!), выросла на 60% доля поисков туров в Китай, на треть – Мальдив, на четверть – Абхазии», — добавили там.

Ранее в АТОР объяснили пустующие гостиницы Калининграда в разгар туристического сезона.