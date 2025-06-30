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Специалисты рассказали, что делать с переспелыми бананами

ОСН: в переспелых бананах много сахара и спирта, из-за чего они вредны диабетикам
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ovchinnikova_ksenya/Shutterstock/FOTODOM

Переспелые бананы сами по себе не являются вредными для здоровья и не становятся ядовитыми. Однако в них содержится намного больше сахара, чем в обычных, поэтому они противопоказаны людям, страдающим диабетом. При этом выбрасывать такие потемневшие плоды не стоит – из них можно сделать мороженое или приготовить выпечку, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Чернеют переспелые бананы из-за крахмала, который вступает в реакцию с воздухом и образует сахарозу, придавая мякоти черный оттенок. Если на плодах появляются темные точки, долго после этого они не пролежат. Сильно переспелые черные бананы есть в сыром виде нельзя, так как они начинают бродить и могут отдавать спиртом. По словам специалистов, в одном таком перезрелом плоде может содержать до 0,5 г спирта.

По этой причине лучше использовать их для выпечки или заморозки. Так, можно взбить фрукты в блендере и сделать из них домашнее мороженое без сахара. Кроме того, хорошо такие бананы подходят для приготовления смузи, кекса или каши, считают эксперты.

Напомним, бананы богаты калием, пищевыми волокнами и витаминами группы B и являются частью здорового питания. Однако избыточное потребление бананов может привести к повышению уровня сахара в крови и калорийности рациона. Все про пользу и возможный вред бананов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России резко подешевели бананы.

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