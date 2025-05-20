В России резко подешевели бананы

Экономист Абрамов: бананы в России подешевели на 11,8% за неделю

За неделю цены на бананы снизились на 11,8%, заявил «Газете.Ru» создатель индекса, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

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«Инфляция за неделю замедлилась. За неделю снизились цены на бананы — на 11,8%. В формате год к году инфляция тоже заметно замедлилась. За год выросли цены на апельсиновый сок J7 (+58,3%), подсолнечное масло «Олейна» (+15,3%), сливочное масло «Домик в деревне» (+30,9%), сельдь «Матиас» (+16,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), конфеты «Мишка косолапый» (+15,9%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+10,0%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+8,3%) и черный чай «Акбар» (+4,6%)», — отметил Абрамов.

Также, по его словам, за год снизились цены на морковь (-24,2%), детский мармелад «Fruit-Tella» (-16,0%), бюджетные куриные тушки (-4,9%), яйца «Окские» категории С1 (-2,0%).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным Росстата, годовая инфляция в России в апреле 2025 года замедлилась до 10,23% с 10,34% на конец марта.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожала морковь.