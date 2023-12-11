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Силовики Екатеринбурга ворвались в ТРЦ и вручили повестки новым гражданам РФ

В Екатеринбурге силовики нагрянули в ТРЦ «Гринвич» и раздали повестки мигрантам

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Shutterstock

В Екатеринбурге силовики приехали в торгово-развлекательный центр, чтобы проверить работающих в заведении мигрантов. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел в ТРЦ «Гринвич». Специалисты проверяют документы в том числе и у тех работников организации, которые недавно получили гражданство России. Мужчин привели на парковку заведения и раздали повестки для постановки на воинский учет.

Торгово-развлекательный центр ранее уже становился местом для разборок между уроженцами Азербайджана. Драка между мужчинами в последствии переросла в стрельбу. Обоих в последствии арестовали.

Ранее в Петербурге девять мигрантов задержали после драки в кафе на дне рождения одного из них.

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