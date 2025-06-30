Врач выявила у россиянки онкологию по неочевидным симптомам

В Ростове врач выявила онкологию у пациентки с покалыванием в губах и ногах

В Ростове участковый терапевт заподозрила онкологию у пожилой пациентки по неочевидным симптомам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве рассказали, что на прием к терапевту Дарье Щекиной обратилась 68-летняя женщина, которая ранее перенесла удаление щитовидной железы. Пациентка жаловалась на не прекращающееся чувство онемения в области губ и ног. Сами по себе эти ощущения, как отметила медик, не всегда указывают на серьезную патологию.

Однако анамнез пенсионерки позволил доктору связать симптомы с возможным нарушением в работе паращитовидных желез.

«Назначенные анализы и УЗИ выявили новообразования, а пункция подтвердила диагноз — злокачественное новообразование паращитовидных желез», — рассказали в Минздраве.

Пациентке своевременно провели операцию, а после нее назначили поддерживающее лечение. В ведомстве подчеркнули, что благодаря внимательности терапевта ростовчанке удалось избежать тяжелых для организма последствий.

Ранее сообщалось, что у пожилой россиянки случайно нашли рак во время диспансеризации.