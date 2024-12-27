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У пожилой россиянки случайно нашли рак во время диспансеризации

В Ростове у пожилой женщины с хорошим самочувствием нашли рак
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Shutterstock

В Ростове-на-Дону диспансеризация помогла своевременно выявить опасное заболевание у местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

По словам медиков, в поликлинику №12 обратилась 70-летняя женщина для прохождения обследования. Она давно не была у врачей, но решила проверить здоровье, несмотря на отсутствие жалоб. Анализ крови показал, что у нее понижен гемоглобин, а также повышен показатель скорости оседания эритроцитов (СОЭ). В кале во время диагностики нашли скрытую кровь.

После этого пациентку направили на дообследование к гинекологу и гематологу, провели ей колоноскопию, эзофагогастродуоденоскопию.

Врачи обнаружили у пенсионерки рак ректосигмоидного отдела ободочной кишки. Сейчас она проходит лечение.

«Мы напоминаем о необходимости регулярного обследования даже при отсутствии жалоб, ведь существует множество заболеваний, которые не сопровождаются симптомами на ранних стадиях», — подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Ранее в Подмосковье у школьника случайно обнаружили редкое заболевание во время диспансеризации.

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