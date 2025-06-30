Молодая петербурженка обвинила владельца элитного спа-салона в попытке изнасилования. Об этом сообщает Life со ссылкой SHOT.

Инцидент, по словам пострадавшей, произошел в спа-салоне Thai Way, куда она пришла на массаж ног. После процедуры 22-летняя девушка отправилась в хаммам, за ней последовал владелец салона.

Там он прижал клиентку к стене, сорвал с нее одноразовое нижнее белье и принялся массировать, утверждая, что она слишком «напряженная». В происходящее вмешался другой посетитель салона и остановил насильника.

Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Она отмечает, что на салон давно жалуются на сайтах с отзывами, однако негативные ревью от женщин удаляются, а 43-летний владелец салона, Николай, угрожает жертвам «крышей». Сам он отверг обвинения и назвал слова клиентки клеветой.

Ранее полиция задержала одного из последователей Лесли, домогавшегося девушек в центре Москвы.