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Врач рассказала, в каком случае чайный гриб принесет пользу

Врач Павлова: чайный гриб без сахара принесет пользу для здоровья
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ARTFULLY PHOTOGRAPHER/Shutterstock/FOTODOM

Чайный гриб, который вновь набирает популярность у любителей здорового образа жизни, может принести пользу для здоровья только в том случае, если в него не добавляли сахар. Об этом kp.ru рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.

По ее словам, любые ферментированные напитки приносят пользу для микробиоты кишечника и иммунной системы, а также могут положительно влиять на другие процессы обмена в организме. Однако сахар, который добавляют для ускорения роста чайного гриба и более быстрой ферментации, может снизить пользу продукта.

«Если поить людей с диабетом или людей без диабета чайным грибом, в который добавили сахар, то это повысит уровень сахара, а вот если сахар не добавлять, то, действительно, напиток может благоприятно влиять на организм, потому что оказывает очень благотворное воздействие на микробиом кишечника, причем так, что повышается расщепление, улучшается пищеварение», — добавила Павлова.

Американские и бразильские ученые до этого установили, что чайный гриб (комбуча) помогает размножаться полезным кишечным бактериям и сокращает долю микробов, ассоциированных с ожирением.

Ранее российские ученые предложили лечить раны чайным грибом.

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