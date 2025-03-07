Российские ученые предложили лечить раны чайным грибом

Ученые Белгородского государственного университета разработали ранозаживляющее средство на основе бактериальной целлюлозы чайного гриба с бактерицидным и противомикробным эффектами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Чайный гриб (Medusomyces gisevii L.), известный также как «японский гриб» или «маньчжурский гриб», — это обобщающее название нескольких разновидностей симбиотических организмов дрожжеподобных грибов и уксуснокислых бактерий.

«В качестве продуцента бактериальной целлюлозы использован именно чайный гриб, позволяющий получить материал с положительными характеристиками, такими как биосовместимость, механическая прочность, термостойкость с целью последующей стерилизации, что особенно важно при получении лекарственных форм, применяемых для нанесения на раневые поверхности», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель исследования, доцент кафедры фармацевтической технологии Белгородского государственного университета Наталья Автина.

Выращенную гель-пленку бактериальной целлюлозы очищают от балластных веществ и в механическом гомогенизаторе измельчают до однородности. Полученную однородную массу бактериальной целлюлозы смешивают с водным раствором ингредиентов (коллаген, метронидазол, бета-циклодекстрин, декспантенол, бензалкония хлорид) и распределяют на подложку, выдерживают в морозильной камере, после чего высушивают в лиофильной сушилке.

Каждый квадратный сантиметр раневого покрытия содержит по 2 мг коллагена, метронидазола, бета-циклодекстрина, 5 мг декспантенола и 0,5 мг хлорида бензалкония. Исследование на животных показало, что применение разработанного раневого покрытия повышает скорость заживления раневой поверхности и обеспечивает полное восстановление поверхности кожи за две недели. Без использования покрытия срок заживления увеличивался до месяца.

Дальнейшая работа команды ученых будет направлена на изучение спектра возможностей использования бактериальной целлюлозы при разработке других лекарственных форм.

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