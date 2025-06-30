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Володин напомнил, какие законы вступают в силу в июле

Володин: в июле вступит в силу закон, защищающий россиян от мошенников
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В РФ в июле вступит в силу закон, направленный на защиту россиян от мошенников. Наказание до шести лет лишения свободы будет грозить тем, кто приобретает чужие банковские карты обманным путем и использует их для вывода средств, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уголовное наказание будет предусмотрено и для тех, кто из корыстных побуждений передает мошенникам данные своей карты или счета, а также совершает операции по указанию третьих лиц.

С июля вступает в силу ряд других законов, добавил Володин. В частности, усилится контроль за мигрантами. Нельзя будет оказывать услуги связи иностранцам, не подтвердившим личность в салоне связи по биометрии или тем, кто имеет более десяти сим-карт. Также в регистре сведений о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации.

Кроме того, с 5 июля начнет действовать наказание за разглашение банковской тайны. По словам Володина, за такое преступление будут лишать свободы сроком до семи лет и штрафовать в размере до 5 млн рублей.

До этого юрист Александр Хаминский рассказал о новом законе в России, который направлен на защиту граждан от мошенников. Он сообщил, что с 1 июня банки начали проверять подозрительное снятие наличных без добровольного согласия владельца карты.

Эксперт уточнил, что если банк посчитает действия человека подозрительными, финансовая организация будет в праве ограничить выдачу наличных на сумму более 50 тысяч рублей в сутки.

Ранее россиян предупредили о многоуровневой схеме телефонного мошенничества.

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