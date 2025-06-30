На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека

В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил остановку и насмерть сбил двух человек

Два человека погибли при столкновении двух машин в Нижнем Новгороде. Один из автомобилей выбросило на остановку, на которой находились люди, об этом сообщило управление МВД по региону в официальном Telegram-канале.

«‎По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Honda и «ЗАЗ». После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. В результате ДТП два человека погибли»‎, — сказано в сообщении.

Еще два человека, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы. Их госпитализировали, уточнили в полиции.

На месте случившегося сейчас работает следственно-оперативная группа.

В МЧС Нижегородской области также рассказали, что погибшими оказались две женщины, которые были на остановке.

29 июня при столкновении двух машин на Ставрополье погибли пять человек: водитель ВАЗ и трое его пассажиров, среди которых был 14-летний подросток. Пятым погибшим был 39-летний пассажир иномарки. Еще два человека пострадали, их доставили в больницу.

Ранее под Калугой произошло смертельное ДТП с микроавтобусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами