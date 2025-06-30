В Нижнем Новгороде в ДТП погибли два человека

В Нижнем Новгороде автомобиль протаранил остановку и насмерть сбил двух человек

Два человека погибли при столкновении двух машин в Нижнем Новгороде. Один из автомобилей выбросило на остановку, на которой находились люди, об этом сообщило управление МВД по региону в официальном Telegram-канале.

«‎По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Honda и «ЗАЗ». После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. В результате ДТП два человека погибли»‎, — сказано в сообщении.

Еще два человека, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы. Их госпитализировали, уточнили в полиции.

На месте случившегося сейчас работает следственно-оперативная группа.

В МЧС Нижегородской области также рассказали, что погибшими оказались две женщины, которые были на остановке.

29 июня при столкновении двух машин на Ставрополье погибли пять человек: водитель ВАЗ и трое его пассажиров, среди которых был 14-летний подросток. Пятым погибшим был 39-летний пассажир иномарки. Еще два человека пострадали, их доставили в больницу.

Ранее под Калугой произошло смертельное ДТП с микроавтобусом.