На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пять человек погибли в ДТП на Ставрополье

При столкновении двух машин на Ставрополье погибли пять человек
close
Depositphotos

Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем на Ставрополье, погибли пять человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«На 13-м км автодороги »СтавропольКрасногвардейское», водитель автомобиля Renault допустил выезд на полосу встречного движения, где это разрешено, произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2104», — говорится в сообщении.

Погибли пять человек: водитель ВАЗ и трое его пассажиров, среди которых был 14-летний подросток. Пятым погибшим был 39-летний пассажир иномарке.

Еще два человека пострадали, их доставили в Изобильненскую районную больницу.

Недавно многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Кушнаренковском районе Башкирии. Красников попал в ДТП ночью 16 июня на 69-м км трассы Р-240 на подъезде к трассе М-12 «Восток». Его автомобиль столкнулся с двумя грузовиками, спортсмен погиб на месте еще до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшей аварии сейчас выясняются.

Ранее под Калугой произошло смертельное ДТП с микроавтобусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами