Пять человек погибли в ДТП на Ставрополье

При столкновении двух машин на Ставрополье погибли пять человек

Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем на Ставрополье, погибли пять человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«На 13-м км автодороги »Ставрополь — Красногвардейское», водитель автомобиля Renault допустил выезд на полосу встречного движения, где это разрешено, произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2104», — говорится в сообщении.

Погибли пять человек: водитель ВАЗ и трое его пассажиров, среди которых был 14-летний подросток. Пятым погибшим был 39-летний пассажир иномарке.

Еще два человека пострадали, их доставили в Изобильненскую районную больницу.

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