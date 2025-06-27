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В Вологодской области осудили юношу, который скрывал, что его друг готовил теракт

В Вологодской области осудили молодого человека, который не донес на друга
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Depositphotos

Молодого человека из Вытегры осудили за несообщение о преступлении. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, он знал, что его друг готовит теракт, но не заявил об этом в полицию.

Уголовное дело по статье 205.6 УК РФ возбудили в отношении 19-летнего жителя Вытегры, который не сообщил властям о готовящемся террористическом акте. По версии следствия, он знал, что его знакомый связался с украинским военизированным объединением и планировал преступление — поджог административного здания в городе.

В декабре прошлого года тот был признан виновным в подготовке террористического акта и участии в террористической организации и получил восемь лет колонии. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек распространял листовки, дискредитирующие органы власти, и сообщал о своих приятелях, которые знали о его планах.

Один из друзей уже был оштрафован за то, что не сообщил об этом. В итоге подсудимый признал вину и тоже получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее 15-летнего подростка из Петербурга обвинили в теракте за поджог авто полицейского.

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