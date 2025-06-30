Праздник Ысыах в Якутске собрал сотни тысяч человек

В Якутске свыше 210 тысяч человек побывали на национальном празднике Ысыах

В Якутске свыше 210 тысяч человек посетили национальный праздник Ысыах Туймаады. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации города.

Там заявили, что этот крупнейший национальный праздник России в 2025 году был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Родины в республике Саха (Якутия) и Году защитника Отечества в России. На празднике побывали тысячи якутян, а также гости из других регионов РФ и стран. Среди них — жители Донецкой народной республики (ДНР), Казахстана, Китая, Индии.

«На множестве площадок ысыаха для жителей и гостей Якутска прошли более ста зрелищных мероприятий», — сказано в сообщении.

Ысыах — Новый год в Якутии. Этот традиционный праздник якутов символизирует пробуждение природы и начало нового жизненного цикла. В этот день проводятся национальные обряды для привлечения счастья и удачи, готовятся угощения, а в каждом населенном пункте республики Саха устраивают празднования. Жители соревнуются в вольной борьбе, стрельбе из лука и армрестлинге, танцуют и участвуют в конных скачках.

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